467 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 10:27
Україна - Іспанія: прогноз букмекерів на матч Євро-2018
Сьогодні, 6 лютого збірна України зіграє в 1/4 фіналу Євро-2018 проти фаворита змагань команди Іспанії.
Букмекери віддають беззаперечну перевагу піринейцям.
Так, на думку спеціалістів букмекерської контори Парі-Матч перемога іспанців оцінюється коефіцієнтом - 1,20.
Не перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом - 9,50.
Нічия оцінюється коефіцієнтом - 7,50.
Нагадаємо, що в другому матчі групового етапу українці зазнали поразки від команди Португалії.
Напередодні на Євро визначилися перші півфіналісти. Ними стали збірні Казахстану та Росії.
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