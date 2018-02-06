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06.02.2018  10:27

Україна - Іспанія: прогноз букмекерів на матч Євро-2018


Сьогодні, 6 лютого збірна України зіграє в 1/4 фіналу Євро-2018 проти фаворита змагань команди Іспанії.

Букмекери віддають беззаперечну перевагу піринейцям.

Так, на думку спеціалістів букмекерської контори Парі-Матч перемога іспанців оцінюється коефіцієнтом - 1,20.

Не перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом - 9,50.

Нічия оцінюється коефіцієнтом - 7,50.

Нагадаємо, що в другому матчі групового етапу українці зазнали поразки від команди Португалії.

Напередодні на Євро визначилися перші півфіналісти. Ними стали збірні Казахстану та Росії.
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