Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018
|Фінляндія перемогла ОАР та виграла бронзу ОІ-2018/IIHF
Збірна Фінляндії стала бронзовим призером жіночого олімпійського турніру у Пхенчхані.
У матчі за 3-є місце фіннки здолали команду ОАР 3:2.
Фінські хокеїстки відкрили рахунок та контролювали хід поєдинку під час усього ігрового часу.
Фінляндія - Росія - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
1:0 - 02:23 Ніємінен ГБ
2:0 - 20:10 Тапані (Карвінен)
2:1 - 22:40 Сосіна (Бєлякова)
3:1 - 32:18 Вялімякі (Хові)
3:2 - 46:03 Бєлякова (Баталова) ГБ.
Воротарі: Рятю - Морозова (59:50).
21FEB Ice Hockey - Women Bronze Medal Game— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 21 лютого 2018 р.
2/21 아이스 하키 - 여자 동메달 경기
Bronze🥉Finland
Congratulations! The Women's Gold Medal Game between Canada and the USA will take place tomorrow at 1:10 pm KST. 🎉축하합니다! 내일 2/22(목) 13시 10분에 금메달 결정전이 있습니다! pic.twitter.com/C3H7zR9WM5
Таким чином, збірна Фінляндії вже втретє завоювала бронзові медалі ОІ. Раніше вони досягали такого результату у Нагано-1998 та у Ванкувері-2010.
Як відомо, за золото Пхенчхана поборються збірні Канади та США.
Нагадаємо, 21 лютого відбуваються матчі 1/4 фіналу чоловічого олімпійського турніру.
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