Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018

Збірна Фінляндії стала бронзовим призером жіночого олімпійського турніру у Пхенчхані.

У матчі за 3-є місце фіннки здолали команду ОАР 3:2.

Фінські хокеїстки відкрили рахунок та контролювали хід поєдинку під час усього ігрового часу.

Фінляндія - Росія - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

1:0 - 02:23 Ніємінен ГБ

2:0 - 20:10 Тапані (Карвінен)

2:1 - 22:40 Сосіна (Бєлякова)

3:1 - 32:18 Вялімякі (Хові)

3:2 - 46:03 Бєлякова (Баталова) ГБ.

Воротарі: Рятю - Морозова (59:50).

21FEB Ice Hockey - Women Bronze Medal Game

2/21 아이스 하키 - 여자 동메달 경기



Bronze🥉Finland



Congratulations! The Women's Gold Medal Game between Canada and the USA will take place tomorrow at 1:10 pm KST. 🎉축하합니다! 내일 2/22(목) 13시 10분에 금메달 결정전이 있습니다! pic.twitter.com/C3H7zR9WM5