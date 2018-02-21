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21.02.2018  12:10

Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018

 Фінляндія перемогла ОАР та виграла бронзу ОІ-2018/IIHF

Збірна Фінляндії стала бронзовим призером жіночого олімпійського турніру у Пхенчхані.

У матчі за 3-є місце фіннки здолали команду ОАР 3:2. 

Фінські хокеїстки відкрили рахунок та контролювали хід поєдинку під час усього ігрового часу. 

Фінляндія - Росія - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

1:0 - 02:23 Ніємінен ГБ
2:0 - 20:10 Тапані (Карвінен)
2:1 - 22:40 Сосіна (Бєлякова)
3:1 - 32:18 Вялімякі (Хові)
3:2 - 46:03 Бєлякова (Баталова) ГБ.

Воротарі: Рятю - Морозова (59:50).

Таким чином, збірна Фінляндії вже втретє завоювала бронзові медалі ОІ. Раніше вони досягали такого результату у Нагано-1998 та у Ванкувері-2010. 

Як відомо, за золото Пхенчхана поборються збірні Канади та США.

Нагадаємо, 21 лютого відбуваються матчі 1/4 фіналу чоловічого олімпійського турніру.
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