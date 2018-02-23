Диво на льоду: у мережі порівняли дві великі перемоги американського хокею. ФОТО

Збірна США перервала 24-матчеву переможну серію Канади на ОІ/IIHF

Несподівану перемогу збірної США у жіночому турнірі ОІ-2018 порівняли із легендарним фіналом ОІ-1980, коли американці перервали гегемонію СРСР.

В Instagram американського телеканалу ESPN опублікували декілька фото тріумфу зірково-смугастих у 1980-му та 2018 роках.

На Олімпіаді-1980 радянська команда поступилася американцям, у складі яких не було жодного представника НХЛ - 4:3. Таким чином США перервали тодішню гегемонію СРСР, яка тривала протягом чотирьох Ігор. А напередодні жіноча команда здолала канадок у серії післяматчевих булітів. Тож Канаді не вдалося виграти п'яту Олімпіаду поспіль.

Цікаво, що обидва історичних для американського хокею матчі відбулися 22 лютого.

Раніше повідомлялося, що збірна Фінляндії здолала команду ОАР у матчі за бронзу ОІ-2018.

Нагадаємо, 23 лютого на чоловічому хокейному турнірі відбуваються півфінальні матчі.