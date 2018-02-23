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23.02.2018  13:44

Диво на льоду: у мережі порівняли дві великі перемоги американського хокею. ФОТО

 Збірна США перервала 24-матчеву переможну серію Канади на ОІ/IIHF

Несподівану перемогу збірної США у жіночому турнірі ОІ-2018 порівняли із легендарним фіналом ОІ-1980, коли американці перервали гегемонію СРСР.

В Instagram американського телеканалу ESPN опублікували декілька фото тріумфу зірково-смугастих у 1980-му та 2018 роках. 

На Олімпіаді-1980 радянська команда поступилася американцям, у складі яких не було жодного представника НХЛ - 4:3. Таким чином США перервали тодішню гегемонію СРСР, яка тривала протягом чотирьох Ігор. А напередодні жіноча команда здолала канадок у серії післяматчевих булітів. Тож Канаді не вдалося виграти п'яту Олімпіаду поспіль. 

Цікаво, що обидва історичних для американського хокею матчі відбулися 22 лютого. 

February 22, 1980: The Miracle on Ice February 22, 2018: Redemption

Публикация от espn (@espn) Фев 21, 2018 в 11:43 PST

Streaks are made to be broken.

Публикация от espn (@espn) Фев 21, 2018 в 11:30 PST

Раніше повідомлялося, що збірна Фінляндії здолала команду ОАР у матчі за бронзу ОІ-2018.

Нагадаємо, 23 лютого на чоловічому хокейному турнірі відбуваються півфінальні матчі.






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