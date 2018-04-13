Володар Континентального кубку приєднався до збірної України

Андрій Міхнов/ФХУ

Володар Континентального кубку у складі білоруської Юності Андрій Міхнов приєднався до збірної України.

Форвард розпочав тренування із командою Олександра Савицького у Броварах, де синьо-жовті готуються до світової першості.

Додамо, що Міхнов пропустив минулорічний чемпіонат світу у Києві, тоді як у 2016 році нападник провів на ЧС 5 матчів, в яких набрав 4 (2+2) очки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перед ЧС-2018 збірна України проведе два спаринги із Угорщиною та Польщею.