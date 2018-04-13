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202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 20:20
Володар Континентального кубку приєднався до збірної України
|Андрій Міхнов/ФХУ
Володар Континентального кубку у складі білоруської Юності Андрій Міхнов приєднався до збірної України.
Форвард розпочав тренування із командою Олександра Савицького у Броварах, де синьо-жовті готуються до світової першості.
Додамо, що Міхнов пропустив минулорічний чемпіонат світу у Києві, тоді як у 2016 році нападник провів на ЧС 5 матчів, в яких набрав 4 (2+2) очки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перед ЧС-2018 збірна України проведе два спаринги із Угорщиною та Польщею.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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