СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 15:39
Збірна України поступилася Японії у дебютному матчі чемпіонату світу у Києві
Збірна України (U-18) поступилася Японії 0:1 на старті чемпіонату світу у дивізіоні 1В у Києві.
Матч проходив у напруженій боротьбі, проте усе вирішив влучний кидок Таїги Абе на початку заключного періоду.
Цікаво, що на матч юніорів зібралася значна аудиторія: згідно із офіційним протоколом, на трибунах Палацу спорту зібралося понад 3 тисячі глядачів.
Нагадаємо, що крім японців підопічні Олега Ігнатьєва зіграють із Австрією, Угорщиною, Італією та Румунією.
Додамо, що на Чемпіоні можна знайти розклад усіх матчів чемпіонату світу серед юніорів у Києві.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
12.06.2017
Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій