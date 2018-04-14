Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
245 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.04.2018  15:39

Збірна України поступилася Японії у дебютному матчі чемпіонату світу у Києві

 

Збірна України (U-18) поступилася Японії 0:1 на старті чемпіонату світу у дивізіоні 1В у Києві

Матч проходив у напруженій боротьбі, проте усе вирішив влучний кидок Таїги Абе на початку заключного періоду. 

Цікаво, що на матч юніорів зібралася значна аудиторія: згідно із офіційним протоколом, на трибунах Палацу спорту зібралося понад 3 тисячі глядачів. 

Нагадаємо, що крім японців підопічні Олега Ігнатьєва зіграють із Австрією, Угорщиною, Італією та Румунією.

Додамо, що на Чемпіоні можна знайти розклад усіх матчів чемпіонату світу серед юніорів у Києві.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
18:54
Футбол. Динамо здолало Шахтар у матчі 27-го туру першості УПЛ
18:42
Хокей. Тренером бути важче, ніж гравцем - екс-нападник збірної України про своє призначення у тренерський штаб команди
17:44
Футбол. Жиру вириває перемогу для Челсі, Тоттенгем проти Ман Сіті. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Англії
17:31
Хокей. Керманич збірної України відверто висловився про колишні невдачі команди
17:12
Футбол. Арсенал переміг Балкани, перша поразка Руха у 2018-му році. Матчі 27-го туру Першої ліги
16:39
Футбол. Бойова нічия у зустрічі Севільї та Вільярреала, Барселона проти Валенсії. Матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії
16:19
Футбол. Шахтар - Динамо: Ротань та Мораес залишилися у запасі у матчі 27-го туру УПЛ
15:51
Футбол. Маріуполь здолав Верес та наблизився до Ліги Європи. Матч 27-го туру УПЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!