Збірна України поступилася Японії у дебютному матчі чемпіонату світу у Києві

Збірна України (U-18) поступилася Японії 0:1 на старті чемпіонату світу у дивізіоні 1В у Києві.

Матч проходив у напруженій боротьбі, проте усе вирішив влучний кидок Таїги Абе на початку заключного періоду.

Цікаво, що на матч юніорів зібралася значна аудиторія: згідно із офіційним протоколом, на трибунах Палацу спорту зібралося понад 3 тисячі глядачів.

Нагадаємо, що крім японців підопічні Олега Ігнатьєва зіграють із Австрією, Угорщиною, Італією та Румунією.

Додамо, що на Чемпіоні можна знайти розклад усіх матчів чемпіонату світу серед юніорів у Києві.