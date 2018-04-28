Провал збірної України на ЧС-2018: наостанок - ганебний розгром від Японії

Збірна України зазнала ганебної поразки 1:7 в останньому матчі чемпіонату світу у дивізіоні 1В у литовському Каунасі.

Українці, як у більшості матчів на турнірі пропустили дві швидкі шайби, на початку другого періода спромоглися скоротити відставання (відзначився Андрій Міхнов), але далі шайби закидали лише японці.

Олександр Савицький зняв Богдана Дяченка після того, як рахунок став 1:6, проте Сергій Гайдученко, що вийшов на заміну, не зміг зберегти свої ворота на замку.

Таким чином, українці завершили ЧС-2018 на 4-му місці і у наступному сезоні знову гратимуть у дивізіоні 1В.

Японці фінішували третіми. Доля єдиної путівки у дивізіон 1А вирішиться в очному протистоянні Литви та Естонії.

Чемпіонат світу

Дивізіон 1В

Каунас, Литва

4-й тур

28 квітня

Україна - Японія - 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

0:1 - 02:38 Накаясікі (Хаята, Іто) ГБ

0:2 - 07:47 Хасімото (Терао, Усу) ГБ

1:2 - 22:19 Міхнов (Захаров, Ігнатенко) ГБ

1:3 - 27:05 Хасімото (Ямадо, Усу) ГБ

1:4 - 35:19 Ечіго (Накадзімо)

1:5 - 43:22 Іто (Міура, Накадзіма)

1:6 - 45:28 Сато (Ечіго, Накадзіма)

1:7 - 50:56 Такагі (Сато, Хасімото)

Воротарі: Дяченко (Гайдученко 45:28) - Фукуфудзі.

Кидки: 28 - 32.

Нагадаємо, у 4-му турі українці здобули одне очко, програвши в овертаймі Литві.