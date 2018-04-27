Збірна України програла Литві на чемпіонаті світу
|Фото - ФХУ
Національна збірна України з хокею поступилася збірній Литві на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.
Синьо-жовті не впоралися з суперником в овертаймі. Це вже третя поразка українців із чотирьох матчів.
Як відомо, раніше збірна України програла Естонії в 2-му турі. А на старті турніру команда виграла у Румунії.
Нагадаємо, що в останній грі українці поступилися Хорватії.
Чемпіонат світу
Дивізіон 1В
Каунас, Литва
4-й тур
27 квітня
Литва - Україна 5:4 ОТ (1:1; 1:1; 2:2; 1:0)
1:0 – 8 Богдзюль (Зубрус, Калейніковас)
1:1 – 11 Захаров (Міхнов)
1:2 – 22 Буценко (Жовнір, Бабинець)
2:2 – 28 Гінтаутас (Катуліс)
3:2 – 45 Гінтаутас (Катуліс, Кейрас)
4:2 – 49 Цизас (Гінтаутас, Алішаускас)
4:3 – 55 Петрухно (Міхнов)
4:4 – 59 Німенко (Міхнов, Толстушко)
5:4 – 61 Босас (Зубрус, Калейніковас)
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