Збірна України програла Литві на чемпіонаті світу

Фото - ФХУ

Національна збірна України з хокею поступилася збірній Литві на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

Синьо-жовті не впоралися з суперником в овертаймі. Це вже третя поразка українців із чотирьох матчів.

Як відомо, раніше збірна України програла Естонії в 2-му турі. А на старті турніру команда виграла у Румунії.

Нагадаємо, що в останній грі українці поступилися Хорватії.

Чемпіонат світу

Дивізіон 1В

Каунас, Литва

4-й тур

27 квітня

Литва - Україна 5:4 ОТ (1:1; 1:1; 2:2; 1:0)

1:0 – 8 Богдзюль (Зубрус, Калейніковас)

1:1 – 11 Захаров (Міхнов)

1:2 – 22 Буценко (Жовнір, Бабинець)

2:2 – 28 Гінтаутас (Катуліс)

3:2 – 45 Гінтаутас (Катуліс, Кейрас)

4:2 – 49 Цизас (Гінтаутас, Алішаускас)

4:3 – 55 Петрухно (Міхнов)

4:4 – 59 Німенко (Міхнов, Толстушко)

5:4 – 61 Босас (Зубрус, Калейніковас)