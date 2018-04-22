Збірна України стартує на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: розклад матчів
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22 квітня у литовському Каунасі стартує чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де виступатиме й збірна України.
Підопічні Олександра Савицького спробують повернутися у дивізіон 1А, а для цього їм необхідно стати переможцями змагань.
Українці зіграють стартовий поєдинок турніру проти румунів - матч відбудеться у неділю о 16:00.
Зазначимо, що суперниками синьо-жовтих у Каунасі крім румунів та господарів турніру будуть збірні Хорватії, Естонії та Японії.
Чемпіонат світу-2018
Дивізіон 1В
Каунас, Литва
1-й тур, 22 квітня
Естонія - Японія - 12:30
Румунія - України - 16:00
Хорватія - Литва - 19:30
2-й тур, 23 квітня
Україна - Естонія - 12:30
Японія - Хорватія - 16:00
Литва - Румунія - 19:30
3-й тур, 25 квітня
Україна - Хорватія - 12:30
Румунія - Естонія - 16:00
Японія - Литва - 19:30
4-й тур, 27 квітня
Японія - Румунія - 12:30
Естонія - Хорватія - 16:00
Литва - Україна - 19:30
5-й тур, 28 квітня
Хорватія - Румунія - 12:30
Україна - Японія - 16:00
Литва - Естонія - 19:30
20 квітня Олександр Савицький назвав склад збірної України на чемпіонат світу.
Нагадаємо, раніше українці перед ЧС провели два спаринги: спочатку збірна України поступилася Польщі 2:4, а потім - у напруженій боротьбі по булітах програла Угорщині.
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