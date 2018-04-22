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22.04.2018  10:59

Збірна України стартує на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: розклад матчів

 У 2017 році Україна залишила дивізіон 1А

22 квітня у литовському Каунасі стартує чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де виступатиме й збірна України.

Підопічні Олександра Савицького спробують повернутися у дивізіон 1А, а для цього їм необхідно стати переможцями змагань.

Українці зіграють стартовий поєдинок турніру проти румунів - матч відбудеться у неділю о 16:00.

Зазначимо, що суперниками синьо-жовтих у Каунасі крім румунів та господарів турніру будуть збірні Хорватії, Естонії та Японії. 

Чемпіонат світу-2018

Дивізіон 1В

Каунас, Литва

1-й тур, 22 квітня

Естонія - Японія - 12:30

Румунія - України - 16:00

Хорватія - Литва - 19:30

2-й тур, 23 квітня

Україна - Естонія - 12:30 

Японія - Хорватія - 16:00

Литва - Румунія - 19:30

3-й тур, 25 квітня

Україна - Хорватія - 12:30

Румунія - Естонія - 16:00

Японія - Литва - 19:30

4-й тур, 27 квітня

Японія - Румунія - 12:30

Естонія - Хорватія - 16:00

Литва - Україна - 19:30

5-й тур, 28 квітня

Хорватія - Румунія - 12:30

Україна - Японія - 16:00

Литва - Естонія - 19:30

20 квітня Олександр Савицький назвав склад збірної України на чемпіонат світу.

Нагадаємо, раніше українці перед ЧС провели два спаринги: спочатку збірна України поступилася Польщі 2:4, а потім - у напруженій боротьбі по булітах програла Угорщині.





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