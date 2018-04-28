Названо причину розгромної поразки збірної України від Японії на ЧС-2018

Українці видали хороший матч проти лідера першості і виснажилися/IIHF

Збірна України поступилася із розгромним рахунком 1:7 Японії у матчі 5-го туру чемпіонату світу у дивізіоні 1В через фізичну втому.

Так пояснив поразку у поєдинку тренер синьо-жовтих Олег Шафаренко.

"Ми залишили усі наші фізичні та моральні сили у вчорашній грі проти Литви (4:5 ОТ). Хлопці не встигли відновитися, адже матч завершився пізно ввечері, а сьогодні ми грали вдень", - пояснив Шафаренко.

"Японія переграла нас в усіх компонентах. Їхній чемпіонат сильніший за наш. Для того, щоб збірна України демонструвала кращий хокей, необхідно, щоб українська національна першість була більш потужна", - цитує асистента головного тренера збірної Олександра Савицького офіційний сайт IIHF.

Нагадаємо, українці пропустили дві шайби у більшості у першій половині стартового періоду. На початку другої 20-хвилинки Андрій Міхнов відновив інтригу у матчі, але далі закидали лише японці.

Збірна України зайняла 4-е підсумкове місце, Японія - третє.

Нагадаємо, у 4-му турі українці здобули одне очко, програвши в овертаймі Литві.