У Канаді загинули 14 хокеїстів - їхній автобус зіштовхнувся з вантажівкою

У Канаді сталася автокатастрофа за участю автобуса, який перевозив юніорську хокейну команду Гумбольдт Бронкос.

Про це повідомляє CTV.

За інформацією телеканалу, автобус з командою зіткнувся з вантажівкою в 30 кілометрах від міста Тісдейл. Бронкос прямували на черговий матч юніорської ліги Саскачевану (SJHL). У ній виступають гравці віком від 16 до 20 років.

Зараз органи місцевої поліції займаються розслідуванням інциденту, офіційних даних про точну кількість загиблих і постраждалих поки немає.

CTV повідомляє, що в автобусі перебувало 28 чоловік. Із них 14 загинули, а ще 14, з яких троє в критичному стані, були доставлені в госпіталь, пише Трибуна.

Нагадаємо, що помер відомий український баскетболіст у віці 29 років.