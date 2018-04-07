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07.04.2018  14:12

У Канаді загинули 14 хокеїстів - їхній автобус зіштовхнувся з вантажівкою

 

У Канаді сталася автокатастрофа за участю автобуса, який перевозив юніорську хокейну команду Гумбольдт Бронкос.

Про це повідомляє CTV.

За інформацією телеканалу, автобус з командою зіткнувся з вантажівкою в 30 кілометрах від міста Тісдейл. Бронкос прямували на черговий матч юніорської ліги Саскачевану (SJHL). У ній виступають гравці віком від 16 до 20 років.

Зараз органи місцевої поліції займаються розслідуванням інциденту, офіційних даних про точну кількість загиблих і постраждалих поки немає.

CTV повідомляє, що в автобусі перебувало 28 чоловік. Із них 14 загинули, а ще 14, з яких троє в критичному стані, були доставлені в госпіталь, пише Трибуна.

Нагадаємо, що помер відомий український баскетболіст у віці 29 років.





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