Українець завоював срібло на важливому міжнародному старті
|Данило Гуцол/Федерація дзюдо України
Данило Гуцол - срібний призер Кубку Європи у Белграді у ваговіій категоріі до 100 кг.
Лише у фіналі вихованець запорізької школи дзюдо, під керівництвом Андрія та Дмитра Бондарчуків, поступився срібному призеру Чемпіонату світу-2014 Кріштіану Тоту з Угорщини.
Це вже третя його нагорода континентального рівня. У вересні 2017-го він був третім на Кубку Європи в Братиславі, а в лютому 2018-го здобув бронзу на European Open у Софії.
Загалом у турнірі взяли участь понад дві з половиної сотні спортсменів із 34 країн. Україну представляли восьмеро.
Окрім Данила до залікового списку пробилися ще троє. Олександр Мойсей (до 66 кг) і Євген Катаєв (до 90 кг) стали п'ятими, а Семен Ракіта (до 90 кг) - сьомим, пише офіційний сайт Федерації дзюдо України.
Нагадуємо, раніше українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині.
Крім того, юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль.
ЧС-2018
Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світуВперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
ЧС-2018
"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОБагато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
|
20.04.2017
Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій