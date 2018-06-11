Українець завоював срібло на важливому міжнародному старті

Данило Гуцол/Федерація дзюдо України

Данило Гуцол - срібний призер Кубку Європи у Белграді у ваговіій категоріі до 100 кг.

Лише у фіналі вихованець запорізької школи дзюдо, під керівництвом Андрія та Дмитра Бондарчуків, поступився срібному призеру Чемпіонату світу-2014 Кріштіану Тоту з Угорщини.

Це вже третя його нагорода континентального рівня. У вересні 2017-го він був третім на Кубку Європи в Братиславі, а в лютому 2018-го здобув бронзу на European Open у Софії.

Загалом у турнірі взяли участь понад дві з половиної сотні спортсменів із 34 країн. Україну представляли восьмеро.

Окрім Данила до залікового списку пробилися ще троє. Олександр Мойсей (до 66 кг) і Євген Катаєв (до 90 кг) стали п'ятими, а Семен Ракіта (до 90 кг) - сьомим, пише офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Нагадуємо, раніше українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині.

Крім того, юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль.