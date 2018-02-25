83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 14:32
Пхенчхан is over: У Південній Кореї відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор. ФОТО
25 лютого у південнокорейському Пхенчхані відбулася офіційна церемонія закриття XXIII Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що найбільш титулованою країною стала Норвегія з 39-ма медалями в активі.
Україна посіла 21-у сходинку загального заліку.
Єдине золото синьо-жовтій команді приніс фристайлер Олександр Абраменко. Він же став прапороносцем України на закритті Ігор-2018.
Зазначимо також, що Ігри у Пхенчхані відвідали більше 1,3 мільйона гостей.
😍 #closingceremony #Olympics #PyeongChang2018 😎 pic.twitter.com/2FdTcRd2vY— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
#Soohorang in the sky #drones #Olympics PyeongChang2018 👋❤️ pic.twitter.com/P3vChRznIu— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
The Olympic athletes enter the stadium #closingceremony #olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/ISNXH9evHO— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Олімпіада. Усі медалі Пхенчхана за 25 лютого
|
25.02.2018
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій