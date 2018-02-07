403 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 10:44
В олімпійському селищі Пхенчхана замайорів український прапор. ФОТО
|Український прапор в Кореї / НОК України
У корейському Пхенчхані, де з 9 до 25 лютого пройдуть Олімпійські ігри, відбулося підняття українського прапору.
Про це повідомляє НОК України.
На спеціалізованій площі збіралися спортсмени й тренери нашої команди, а також пролунав гімн України.
Нагадаємо, що українська біатлоністка в шоці від умов у Пхенчхані.
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