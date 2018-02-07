В олімпійському селищі Пхенчхана замайорів український прапор. ФОТО

Український прапор в Кореї / НОК України

У корейському Пхенчхані, де з 9 до 25 лютого пройдуть Олімпійські ігри, відбулося підняття українського прапору.

Про це повідомляє НОК України.

На спеціалізованій площі збіралися спортсмени й тренери нашої команди, а також пролунав гімн України.

Нагадаємо, що українська біатлоністка в шоці від умов у Пхенчхані.