Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 10:40
На стадіоні СКА у Львові сталася масштабна пожежа. ВІДЕО
У ніч з 9 на 10 червня у Львові на території стадіону СКА сталася пожежа.
В 2.26 ночі рятувальники отримали повідомлення про загоряння в 3-поверховій адміністративній будівлі на території стрілецького комплексу стадіону СКА.
У цій будівлі знаходяться стрілецький тир та адміністративні приміщення навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України.
Всіх жителів з гуртожитку поруч з комплексом було евакуйовано, ніхто в результату пожежі не постраждав.
Пожежу локалізували о 5.35 ранку, а повністю ліквідували в 7.51.
Нагадуємо, що українці завоювалидва золота на етапі Кубка світу.
Раніще повідомлося, що українець встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі.
Читай також
Останні публікації
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Домінація Бразилії 1970-го та "тотальний футбол" 74-го року. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОДев'ятий чемпіонат світу з футболу вперше пройшов не в Європі і Південній Америці, а на іншому континенті, господаркою турніру стала Мексика. А от 10 був відданий ФРН.
09.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОПраво проведення чемпіонату світу 1962 року отримала Чилі, що для багатьох стало несподіванкою. До того ж за два роки до старту турніру Чилі спіткала страшна трагедія – землетрус, який забрав тисячі людських життів.
|
30.03.2016
Юрій Сухоруков: Олімпійську медаль вивіз, але у Донецьку багато чого залишилося
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій