На стадіоні СКА у Львові сталася масштабна пожежа. ВІДЕО

У ніч з 9 на 10 червня у Львові на території стадіону СКА сталася пожежа.

В 2.26 ночі рятувальники отримали повідомлення про загоряння в 3-поверховій адміністративній будівлі на території стрілецького комплексу стадіону СКА.

У цій будівлі знаходяться стрілецький тир та адміністративні приміщення навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України.

Всіх жителів з гуртожитку поруч з комплексом було евакуйовано, ніхто в результату пожежі не постраждав.

Пожежу локалізували о 5.35 ранку, а повністю ліквідували в 7.51.

Нагадуємо, що українці завоювалидва золота на етапі Кубка світу.

Раніще повідомлося, що українець встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі.