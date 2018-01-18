304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 07:34
Українка в напруженій боротьбі поступилася екс-другій ракетці світу на Australian Open
|Леся Цуренко проти Агнешки Радванської / btu.org.ua
Леся Цуренко не змогла підтримати переможну хвилю українських тенісисток та поступилася в трьохсетовому протистоянні Агнешці Радванській 6-2, 5-7, 3-6.
Впевнено вигравши перший сет, друга ракетка України поступалася в другому - 1:4, але зуміла перехопити ініціативу та вийшла уперед 5:4.
Подававши на матч, Леся не змогла добратися до матчболів, віддавши свою подачу польці.
Тож 5:7 у другому сеті.
У вирішальній партії Радванська одразу зробила брейк і впевнено довела матч до перемоги.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
Призовой фонд – 22,624,00 долларів
Хард, одиночний розряд
Друге коло
18 січня
Жінки
Агнешка Радванська (Польща) - Леся Цуренко (Україна) 2:6, 7:5, 6:3
Нагадаємо, що 19 січня на АО відбудеться епічне українське дербі.
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