Українка в напруженій боротьбі поступилася екс-другій ракетці світу на Australian Open

Леся Цуренко проти Агнешки Радванської / btu.org.ua

Леся Цуренко не змогла підтримати переможну хвилю українських тенісисток та поступилася в трьохсетовому протистоянні Агнешці Радванській 6-2, 5-7, 3-6.

Впевнено вигравши перший сет, друга ракетка України поступалася в другому - 1:4, але зуміла перехопити ініціативу та вийшла уперед 5:4.

Подававши на матч, Леся не змогла добратися до матчболів, віддавши свою подачу польці.

Тож 5:7 у другому сеті.

У вирішальній партії Радванська одразу зробила брейк і впевнено довела матч до перемоги.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

Друге коло

18 січня

Жінки

Агнешка Радванська (Польща) - Леся Цуренко (Україна) 2:6, 7:5, 6:3

Нагадаємо, що 19 січня на АО відбудеться епічне українське дербі.