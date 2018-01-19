Світоліна: У Костюк великие майбутнє

Марта Костюк та Еліна Світоліна після гри/tennisua.org

15-річна Марта Костюк має велике майбутнє у тенісі.

Таку думку висловила українка Еліна Світоліна, коментуючи перемогу над Костюк у 3-му колі Australian Open.

"Я щаслива, що вийшла у четверте коло, позаяк це для мене вперше. Було дуже важко грати проти тенісистки із своєї ж країни. Тому я дуже рада перемозі", - заявила 4-а ракетка Australian Open.

"Марта - боєць, вона бореться до кінця. Як ми могли побачити,її чекає велике майбутнє, і ми точно ще почуємо про неї", - заявила Світоліна під час інтерв'ю на корті.

Нагадаємо, що Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу Відкритої першості Австралії. На цій стадії вона зіграє проти чешки Дениси Аллертової.

Як відомо, Костюк була наймолодшою тенісисткою АО-2018, а також першою із 1997 року, кому вдалося у такому віці пробитися у третій раунд турнірів Grand Slam.

Раніше повідомлялося, що 19 січня на корт вийдуть ще двоє представників України - Олександр Долгополов та Катерина Бондаренко.