Світоліна: У Костюк великие майбутнє
|Марта Костюк та Еліна Світоліна після гри/tennisua.org
15-річна Марта Костюк має велике майбутнє у тенісі.
Таку думку висловила українка Еліна Світоліна, коментуючи перемогу над Костюк у 3-му колі Australian Open.
"Я щаслива, що вийшла у четверте коло, позаяк це для мене вперше. Було дуже важко грати проти тенісистки із своєї ж країни. Тому я дуже рада перемозі", - заявила 4-а ракетка Australian Open.
"Марта - боєць, вона бореться до кінця. Як ми могли побачити,її чекає велике майбутнє, і ми точно ще почуємо про неї", - заявила Світоліна під час інтерв'ю на корті.
Нагадаємо, що Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу Відкритої першості Австралії. На цій стадії вона зіграє проти чешки Дениси Аллертової.
Як відомо, Костюк була наймолодшою тенісисткою АО-2018, а також першою із 1997 року, кому вдалося у такому віці пробитися у третій раунд турнірів Grand Slam.
Раніше повідомлялося, що 19 січня на корт вийдуть ще двоє представників України - Олександр Долгополов та Катерина Бондаренко.
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