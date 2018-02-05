Стало відомо про черговий прорив юної Марти Костюк у рейтингу WTA

Марта Костюк після перемогу у Берні

15-річна українка Марта Костюк завдяки перемозі на турнірі ITF в Австралії знову зробила серйозний прогрес у рейтингу WTA.

У його оновленій версії Костюк піднялася із 243-го на 185-е місце. Таким чином, вона встановила черговий рекорд у своїй кар'єрі.

Окрім цього, завдяки потраплянню у топ-200 у Костюк тепер немає обмежень на участь у турнірах Grand Slam.

Також варто відзначити, що особистий рекорд оновила Катерина Козлова, яка завдяки виходу у фінал турніру у Тайпеї піднялася на 65-е місце. Її попереднє досягнення - 71-й рядок, на якому вона перебувала у вересні 2017 року.

Еліна Світоліна залишилася на 3-му рядку у рейтингу, а Леся Цуренко - на 40-му.

Рейтинг WTA

5 лютого

1 (1). Каролін Возняцкі (Данія) - 7965 очок

2 (2). Симона Халеп (Румунія) - 7616

3 (3). Еліна Світоліна (Україна) - 5835

4 (4). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 5690

5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445

6 (6). Елена Остапенко (Латвія) - 5000

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 4495

8 (8). Венус Вільямс (США) - 4277

9 (9). Ангеліка Кербер (Німеччина) - 3031

10 (12). Юлія Гергес (Німеччина) - 2900...

40 (40). Леся Цуренко - 1260...

65 (85). Катерина Козлова - 922

80 (80). Катерина Бондаренко - 818

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк зіграє у матчі Кубку Федерації у складі збірної України проти Австралії.