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05.02.2018  10:32

Стало відомо про черговий прорив юної Марти Костюк у рейтингу WTA

 Марта Костюк після перемогу у Берні

15-річна українка Марта Костюк завдяки перемозі на турнірі ITF в Австралії знову зробила серйозний прогрес у рейтингу WTA.

У його оновленій версії Костюк піднялася із 243-го на 185-е місце. Таким чином, вона встановила черговий рекорд у своїй кар'єрі.

Окрім цього, завдяки потраплянню у топ-200 у Костюк тепер немає обмежень на участь у турнірах Grand Slam.

Також варто відзначити, що особистий рекорд оновила Катерина Козлова, яка завдяки виходу у фінал турніру у Тайпеї піднялася на 65-е місце. Її попереднє досягнення - 71-й рядок, на якому вона перебувала у вересні 2017 року.

Еліна Світоліна залишилася на 3-му рядку у рейтингу, а Леся Цуренко - на 40-му. 

Рейтинг WTA

5 лютого

1 (1). Каролін Возняцкі (Данія) - 7965 очок
2 (2). Симона Халеп (Румунія) - 7616
3 (3). Еліна Світоліна (Україна) - 5835
4 (4). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 5690
5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445
6 (6). Елена Остапенко (Латвія) - 5000
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 4495
8 (8). Венус Вільямс (США) - 4277
9 (9). Ангеліка Кербер (Німеччина) - 3031
10 (12). Юлія Гергес (Німеччина) - 2900...

40 (40). Леся Цуренко - 1260...
65 (85). Катерина Козлова - 922
80 (80). Катерина Бондаренко - 818

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк зіграє у матчі Кубку Федерації у складі збірної України проти Австралії.
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