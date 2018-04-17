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17.04.2018  16:11

Українська тенісистка пожалілася на холод у Канаді перед матчем Кубку Федерації. ФОТО

 

У Монреаль, де відбудеться матч Кубку Федерації між збірними Канади та України ще не прийшла весна. 

Фото із канадського міста у зимовій куртці виставила на своїй сторінці у Facebook Леся Цуренко, яка візьме участь у поєдинку. 

"Привіт, Монреаль! +2 надворі", - підписала фото Цуренко. 

Нагадаємо, що матч відбудеться 21-22 квітня у Монреалі на хардовому покритті. Крім Цуренко за Україну гратимуть Ольга Савчук та Катерина Бондаренко. 

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна може пропустити цей матч через те, що вона готується до ґрунтового сезону.





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