Стало відомо про ще один успіх у кар'єрі юної надії України

Марта Костюк

Українка Марта Костюк у рейтингу WTA, оновлена версія якого з'явиться 30 березня, зробить черговий ривок.

Після декількох тижнів перебування у топ-160 юна надія України підніметься на 133-й рядок та встановить особистий рекорд.

Це стало можливим завдяки виходу в основну сітку та перемозі у першому раунді турніру WTA Premier у німецькому Штутгарті.

Нагадаємо, що Костюк здолала у першому колі німкеню Антонію Лоттнер.

У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія).

Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.