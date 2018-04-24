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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 16:22
Стало відомо про ще один успіх у кар'єрі юної надії України
|Марта Костюк
Українка Марта Костюк у рейтингу WTA, оновлена версія якого з'явиться 30 березня, зробить черговий ривок.
Після декількох тижнів перебування у топ-160 юна надія України підніметься на 133-й рядок та встановить особистий рекорд.
Це стало можливим завдяки виходу в основну сітку та перемозі у першому раунді турніру WTA Premier у німецькому Штутгарті.
Нагадаємо, що Костюк здолала у першому колі німкеню Антонію Лоттнер.
У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія).
Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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