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24.04.2018  16:22

Стало відомо про ще один успіх у кар'єрі юної надії України

 Марта Костюк

Українка Марта Костюк у рейтингу WTA, оновлена версія якого з'явиться 30 березня, зробить черговий ривок.

Після декількох тижнів перебування у топ-160 юна надія України підніметься на 133-й рядок та встановить особистий рекорд. 

Це стало можливим завдяки виходу в основну сітку та перемозі у першому раунді турніру WTA Premier у німецькому Штутгарті. 

Нагадаємо, що Костюк здолала у першому колі німкеню Антонію Лоттнер

У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія). 

Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.

 





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