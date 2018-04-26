Світоліна вийшла у чвертьфінал Штутгарту на відмові суперниці

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.

В 1/8 фіналу наша тенісистка здолала представницю Чехії Маркету Вондроушову. Перші два сети переможницю не визначили, а в третьому чешка за рахунку 2:3 відмовилася продовжувати поєдинок через травму.

Нагадаємо, що Світоліна знялася у фотосесії для жіночого журналу. ФОТО.

Porsche Tennis Grand Prix

Жіночий турнір WTA Premier

Штутгарт, Німеччина

Покриття - ґрунт

Призовий фонд - $776,000

Друге коло

26 квітня

Еліна Світоліна (Україна, 3) - Маркета Вондроушова (Чехія, Q) 2-6, 6-1, 3-2, відмова