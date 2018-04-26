Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 19:06
Світоліна вийшла у чвертьфінал Штутгарту на відмові суперниці
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.
В 1/8 фіналу наша тенісистка здолала представницю Чехії Маркету Вондроушову. Перші два сети переможницю не визначили, а в третьому чешка за рахунку 2:3 відмовилася продовжувати поєдинок через травму.
Нагадаємо, що Світоліна знялася у фотосесії для жіночого журналу. ФОТО.
Porsche Tennis Grand Prix
Жіночий турнір WTA Premier
Штутгарт, Німеччина
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $776,000
Друге коло
26 квітня
Еліна Світоліна (Україна, 3) - Маркета Вондроушова (Чехія, Q) 2-6, 6-1, 3-2, відмова
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