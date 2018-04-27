Третя та четверта ракетки України через травми знялися із турніру у Марокко

Катерина Бондаренко отримала травму

Катерина Козлова та Катерина Бондаренко не братимуть участі у турнірі WTA International у Рабаті (Марокко).

Причиною цього стали травми тенісисток. Так, Козлова взагалі не грала на жодному із змагань у квітні, тоді як Бондаренко невдало провела матч Кубку Федерації проти Канади, а згодом не змогла дограти поєдинок другого кола турніру у Стамбулі.

Зазначимо, що Козлова виступала в Марокко тільки раз в кар'єрі - в 2016 році українка вийшла до другого раунду турніру, де поступилася Тімеї Бачінскі. У свою чергу, Бондаренко грала в Рабаті в 2017 році і також зупинилася у другому раунді, поступившись Лорен Девіс, пише XSport.

При цьому, і Козлова, і Бондаренко подали заявки на участь у Roland Garros.

Раніше повідомлялося, що через травму ряд турнірів пропустить перша ракетка України у чоловіків Олександр Долгополов.