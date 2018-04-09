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337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 10:21
Світоліна відвідала лондонське футбольне дербі АПЛ. ФОТО
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України, яка живе у Лондоні, відвідала дербі двох місцевих команд АПЛ - Челсі та Вест Гема (1:1), яке відбулося 8 квітня.
Українка після вильоту з чвертьфіналу турніру у Маямі готується до початку ґрунтового сезону та, знайшовши вікно між тренуваннями, вирішила залучитися до насиченого життя британської столиці.
Фото Світоліної на стадіоні Стемфорд Брідж з'явилося у мережі.
Нагадаємо, що Челсі у рамках 33-го туру АПЛ не зміг обіграти Вест Гем та втратив важливі у боротьбі за зону Ліги чемпіонів очків.
Як відомо, Еліна Світоліна візьме участь у турнірі у німецькому Штутгарті, який стартує 23 квітня.
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