Світоліна відвідала лондонське футбольне дербі АПЛ. ФОТО

Еліна Світоліна

Перша ракетка України, яка живе у Лондоні, відвідала дербі двох місцевих команд АПЛ - Челсі та Вест Гема (1:1), яке відбулося 8 квітня.

Українка після вильоту з чвертьфіналу турніру у Маямі готується до початку ґрунтового сезону та, знайшовши вікно між тренуваннями, вирішила залучитися до насиченого життя британської столиці.

Фото Світоліної на стадіоні Стемфорд Брідж з'явилося у мережі.

Нагадаємо, що Челсі у рамках 33-го туру АПЛ не зміг обіграти Вест Гем та втратив важливі у боротьбі за зону Ліги чемпіонів очків.

Як відомо, Еліна Світоліна візьме участь у турнірі у німецькому Штутгарті, який стартує 23 квітня.