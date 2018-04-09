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09.04.2018  10:21

Світоліна відвідала лондонське футбольне дербі АПЛ. ФОТО

 Еліна Світоліна

Перша ракетка України, яка живе у Лондоні, відвідала дербі двох місцевих команд АПЛ - Челсі та Вест Гема (1:1), яке відбулося 8 квітня. 

Українка після вильоту з чвертьфіналу турніру у Маямі готується до початку ґрунтового сезону та, знайшовши вікно між тренуваннями, вирішила залучитися до насиченого життя британської столиці. 

Фото Світоліної на стадіоні Стемфорд Брідж з'явилося у мережі. 

 

Нагадаємо, що Челсі у рамках 33-го туру АПЛ не зміг обіграти Вест Гем та втратив важливі у боротьбі за зону Ліги чемпіонів очків.

Як відомо, Еліна Світоліна візьме участь у турнірі у німецькому Штутгарті, який стартує 23 квітня





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