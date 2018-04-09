Світоліна показала, як вона смажила млинці на Великдень. ФОТО

Еліна Світоліна/Instagram

Українка Еліна Світоліна, яка зараз живе та тренується у у Лондоні, привітала українців із Великоднем.

Теплі слова привітання перша ракетка України опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Також у цьому ж дописі вона виставила фото процесс приготування млинців.

Нагадаємо, напередодні Світоліна показала фото із стадіону Стемфорд Брідж, де вона дивилася матч Челсі - Вест Гем.

Також стало відомо, що Світоліна віддаляється від топ-3 у рейтингу WTA.