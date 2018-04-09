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375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 13:42
Світоліна показала, як вона смажила млинці на Великдень. ФОТО
|Еліна Світоліна/Instagram
Українка Еліна Світоліна, яка зараз живе та тренується у у Лондоні, привітала українців із Великоднем.
Теплі слова привітання перша ракетка України опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Також у цьому ж дописі вона виставила фото процесс приготування млинців.
Нагадаємо, напередодні Світоліна показала фото із стадіону Стемфорд Брідж, де вона дивилася матч Челсі - Вест Гем.
Також стало відомо, що Світоліна віддаляється від топ-3 у рейтингу WTA.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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