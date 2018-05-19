Світоліна - Контавейт: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу турніру у Римі

Еліна Світоліна

19 травня українка Еліна Світоліна зустрінеться із естонкою Анетт Контавейт у півфіналі турніру WTA Premier Mandatory у Римі.

Букмекери вважають українку фаворитом протистояння.

На її перемогу можна поставити із показником 1,53, тоді як звитяга естонки котирується із коефіцієнтом 2,50.

Зазначимо, що це буде перша зустріч суперниць.

Матч розпочнеться о 13:30.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Світоліна здобула перемогу над Ангелік Кербер з Німеччини.