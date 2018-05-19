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776 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 07:31
Світоліна - Контавейт: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу турніру у Римі
|Еліна Світоліна
19 травня українка Еліна Світоліна зустрінеться із естонкою Анетт Контавейт у півфіналі турніру WTA Premier Mandatory у Римі.
Букмекери вважають українку фаворитом протистояння.
На її перемогу можна поставити із показником 1,53, тоді як звитяга естонки котирується із коефіцієнтом 2,50.
Зазначимо, що це буде перша зустріч суперниць.
Матч розпочнеться о 13:30.
Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Світоліна здобула перемогу над Ангелік Кербер з Німеччини.
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