Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 17:42
Українка епічно програла росіянці у матчі чвертьфіналу турніру у Словаччині
Ангеліна Калініна не спромоглася вийти у півфінал 100-тисячнику у словацькій Трнаві.
У дограванні відкладеного через дощ матчу проти росіянки Анни Блінкової вона мала чотири матч-боли, але так і не реалізувала їх.
Нагадаємо, що матч відновився із рахунку 7:6 (9), 3:6, 6:6 (4:2). Проте у підсумку путівку у росіянка, яка перемогла на тай-брейку 10:8.
Після доволі вдалого виступу у Трнаві Калініна у новому рейтингу WTA опиниться у топ-130 та випередить Марту Костюк.
Раніше повідомлялося, що Калініна встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.
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