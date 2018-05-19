Українка епічно програла росіянці у матчі чвертьфіналу турніру у Словаччині

Ангеліна Калініна не спромоглася вийти у півфінал 100-тисячнику у словацькій Трнаві.

У дограванні відкладеного через дощ матчу проти росіянки Анни Блінкової вона мала чотири матч-боли, але так і не реалізувала їх.

Нагадаємо, що матч відновився із рахунку 7:6 (9), 3:6, 6:6 (4:2). Проте у підсумку путівку у росіянка, яка перемогла на тай-брейку 10:8.

Після доволі вдалого виступу у Трнаві Калініна у новому рейтингу WTA опиниться у топ-130 та випередить Марту Костюк.

Раніше повідомлялося, що Калініна встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.