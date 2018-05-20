Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
679 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 20:46
Стало відомо про ще одне видатне досягнення Світоліної
|Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна, перемігши на турнірі в Римі, виграла 8-й фінал поспіль.
Починаючи з фіналу 2017 року в Тайвані, який відбувся 5 лютого 2017 року, Світоліна виграла всі фінальні поєдинки в який брала участь.
Крім Тайваню Світоліна перемогла в Дубаї, Станбулі, Римі, Торонто (усі 2017 рік), Брісбені, Дубаї та Римі (2018 рік).
Раніше писалося, про інше унікальне досягнення першої ракетки України.
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