Стало відомо про ще одне видатне досягнення Світоліної

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна, перемігши на турнірі в Римі, виграла 8-й фінал поспіль.

Починаючи з фіналу 2017 року в Тайвані, який відбувся 5 лютого 2017 року, Світоліна виграла всі фінальні поєдинки в який брала участь.

Крім Тайваню Світоліна перемогла в Дубаї, Станбулі, Римі, Торонто (усі 2017 рік), Брісбені, Дубаї та Римі (2018 рік).

Раніше писалося, про інше унікальне досягнення першої ракетки України.