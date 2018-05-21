Чи виграє Світоліна перший Grand Slam у кар'єрі: букмекери дали прогноз на виступ українки на Ролан Гаррос
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна вважається одним із фаворитів другого у сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритої першості Франції.
Про це говорять котирування букмекерів за тиждень до старту Roland Garros.
Так, на перемогу Світоліної можна поставити із коефіцієнтом 7,0. Це - другий показник серед усіх учасниць. Кращі шанси на успіх лише у першої ракетки світу Симони Халеп - 6,0.
Треті-п'яті місця у преференціях букмекерів займають іспанка Гарбіньє Мугуруса, росіянка Марія Шарапова та американка Серена Вільямс - 11,0.
Також є у котируваннях провідних контор ще одна представниця України - Леся Цуренко. На те, що вона виявиться триумфатором змагань у Парижі, можна поставити із показником 101,0.
Нагадаємо, Світоліна у неділю 20 травня вдруге перемогла на турнірі у Римі.
В оновленому рейтингу WTA українка зберігла четверту сходинку.
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