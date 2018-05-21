Визначився суперник Костюк у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос

Марта Костюк

15-річна Марта Костюк стартує у кваліфікації другого у сезоні турніру Grand Slam - Відкритій першості Франції.

Так, її першою суперницею у Парижі буде 24-річна японка Ері Ходзумі.

Матч відбудеться на 16-му корті спорткомплексу Stade Roland Garros у столиці Франції.

На сьогоднішній день Ходзумі займає 175-й рядок у рейтингу WTA.

Зазначимо, що до зустрічі у Парижі суперниці не перетиналися на турнірах.

Раніше Костюк показала відео свого тренування у Парижі.

Також стало відомо, що у оновленому рейтингу WTA Костюк опустилася на 12 сходинок.