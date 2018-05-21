Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 18:31
Визначився суперник Костюк у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос
|Марта Костюк
15-річна Марта Костюк стартує у кваліфікації другого у сезоні турніру Grand Slam - Відкритій першості Франції.
Так, її першою суперницею у Парижі буде 24-річна японка Ері Ходзумі.
Матч відбудеться на 16-му корті спорткомплексу Stade Roland Garros у столиці Франції.
На сьогоднішній день Ходзумі займає 175-й рядок у рейтингу WTA.
Зазначимо, що до зустрічі у Парижі суперниці не перетиналися на турнірах.
Раніше Костюк показала відео свого тренування у Парижі.
Також стало відомо, що у оновленому рейтингу WTA Костюк опустилася на 12 сходинок.
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