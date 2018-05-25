Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
190 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 21:59
Стаховський, попри поразку в кваліфікації, зіграє в основі Ролан Гаррос
|Сергій Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський потрапив до основної сітки французького Ролан Гаррос у якості lucky loser.
Cуперником українця в першому колі стане 28-й сіяний Фелісіано Лопес з Іспанії.
Нагадаємо, в основній сітці зіграє також і Олександр Долгополов. Його опонент - лідер світового рейтингу Рафаель Надаль.
Men's qualifiers placed:— Ubitennis (@Ubitennis) 25 мая 2018 г.
KOVALIK-Carreno
Baghdatis-GIRALDO
MUNAR-Ferrer
DUTRA SILVA-Djokovic
ANDREOZZI-Fritz
Thiem-IVASHKA
Tsitsipas-TABERNER
GULBIS-Muller
Dzumhur-KUDLA
Basic-PAVLASEK
HURKACZ-Sandgren
Sela-YMER
Thompson-RUUD
KLIZAN-Djere
Kyrgios-TOMIC
Delbonis-BELLUCCI#RG18
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