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26.05.2018  17:59

Долгополов не зіграє із першою ракеткою світу на Ролан Гаррос: названо причину

 Олександр Долгополов

Українець Олександр Долгополов знявся із Відкритої першості Франції-2018 через травму кисті.

Таким чином, замість Долго проти рекордсмена Roland Garros Рафаеля Надаля з Іспанії зіграє італієць Сімоне Болеллі, який був першим на заміні із тих, хто не пройшов кваліфікацію. 

Що стосується Долгополова, то він був змушений прийняти неприємне для себе рішення через травму, яка турбує його з початку сезону.

Зараз його команда та лікарі розглядають питання про те, чи варто пропускати залишок сезону-2018 для більш прискіпливого лікування, у тому числі і хірургічного втручання, повідомляє btu.org.ua.

Нагадаємо, що через травму Долго пропустив декілька місяців у 2018 році. При цьому він взяв участь у турнірі в Римі, програвши у першому раунді екс-першій ракетці світу Новаку Джоковичу.





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