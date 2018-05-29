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240 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 21:22
Стаховський повторив минулорічний успіх, вийшовши у другий раунд Roland Garros
|Сергій Стаховський
Українець Сергій Стаховський вийшов у другий раунд Відкритої першості Франції-2018.
На старті основної сітки турніру, куди Стаховський потрапив у статусі "щасливого невдахи", українець переграв 28-го сіяного Фелісіано Лопеса з Іспанії 6:2, 6:4, 6:2.
Стаховський перервав неприємну серію із 5 поразок поспіль в основній сітці турнірів АТР.
У другому колі Стах зустрінеться із німецьким тенісистом Мішею Звєрєвим.
Стаховському вдалося повторити минулорічний успіх - у 2017 році він вийшов у друге коло, але програв там бельгійцю Давіду Гофену.
Нагадаємо, що Стаховський є єдиним представником Україні у сітці АТР турніру в Парижі - раніше зі змагань знявся Олександр Долгополов.
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