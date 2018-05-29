Стаховський повторив минулорічний успіх, вийшовши у другий раунд Roland Garros

Сергій Стаховський

Українець Сергій Стаховський вийшов у другий раунд Відкритої першості Франції-2018.

На старті основної сітки турніру, куди Стаховський потрапив у статусі "щасливого невдахи", українець переграв 28-го сіяного Фелісіано Лопеса з Іспанії 6:2, 6:4, 6:2.

Стаховський перервав неприємну серію із 5 поразок поспіль в основній сітці турнірів АТР.

У другому колі Стах зустрінеться із німецьким тенісистом Мішею Звєрєвим.

Стаховському вдалося повторити минулорічний успіх - у 2017 році він вийшов у друге коло, але програв там бельгійцю Давіду Гофену.

Нагадаємо, що Стаховський є єдиним представником Україні у сітці АТР турніру в Парижі - раніше зі змагань знявся Олександр Долгополов.