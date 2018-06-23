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182 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 21:55
Стаховський здолав американця та вийшов у фінал турніру в Ілклі
|Сергій Стаховський
Українець Сергій Стаховський вийшов у фінал челленджера в Ілклі, обігравши 133 ракетку світового рейтингу Майкла Ммо з США - 6:4, 7:5.
Тенісисти провели на корті 1 годину і 29 хвилин, українець виконав 8 подач навиліт і реалізував 3 брейк-поінти.
У фіналі Стаховський зіграє проти 209-ї ракетки світу Оскара Отте з Німеччини.
Fuzion 100 Ilkley Trophy
Ілклі, Великобританія
Призовий фонд - $127,000
1/2 фіналу
Сергій Стаховський (Україна) - Майкл Ммо (Великобританія) 6:4, 7:5
Нагадаємо, що в минулому колі Стаховський обіграв Джордана Томпсона.
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