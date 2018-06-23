Стаховський здолав американця та вийшов у фінал турніру в Ілклі

Сергій Стаховський

Українець Сергій Стаховський вийшов у фінал челленджера в Ілклі, обігравши 133 ракетку світового рейтингу Майкла Ммо з США - 6:4, 7:5.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 29 хвилин, українець виконав 8 подач навиліт і реалізував 3 брейк-поінти.

У фіналі Стаховський зіграє проти 209-ї ракетки світу Оскара Отте з Німеччини.

Fuzion 100 Ilkley Trophy

Ілклі, Великобританія

Призовий фонд - $127,000

1/2 фіналу

Сергій Стаховський (Україна) - Майкл Ммо (Великобританія) 6:4, 7:5

Нагадаємо, що в минулому колі Стаховський обіграв Джордана Томпсона.

До цього у фінал турніру в Ілклі вийшла Ястремська.