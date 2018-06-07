Долгополов знявся з чергового турніру

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов не зіграє на турнірі в Хертогенбосі.

Це перший трав'яний турнір в сезоні. В минулому році українець дійшов до другого кола.

Як відомо, раніше Долгополов знявся з Ролан Гаррос.

Нагадаємо, нещодавно Стаховський зробив важливу заяву щодо партнера по збірній України.