Колишній директор Челсі закликав Німеччину, Іспанію та Францію бойкотувати Мундіаль

Колишній виконавчий директор Челсі і Ліверпуля Крістіан Перслоу закликав європейські держави об'єднатися для бойкоту ЧС-2018 в Росії.

Про це він заявив у коментарі Daily Mirror.

"Якби три провідних європейських футбольних країн - Німеччина, Франція і Іспанія - вирішили приєднатися до Англії в бойкоті, це знищило б авторитет і привабливість турніру і зашкодило б популярності Путіна більше будь-яких економічних і дипломатичних санкцій", - сказав він.

"Наша держава не може придумати кращого способу пояснити російському народу сутність Путіна і пояснити, що розсудливі громадяни всього світу думають про це", - цитує Перслоу ua-football.com.

Раніше була інформація, що Британія збирається бойкотувати ЧС-2018.