СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
908 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 11:39
Колишній директор Челсі закликав Німеччину, Іспанію та Францію бойкотувати Мундіаль
Колишній виконавчий директор Челсі і Ліверпуля Крістіан Перслоу закликав європейські держави об'єднатися для бойкоту ЧС-2018 в Росії.
Про це він заявив у коментарі Daily Mirror.
"Якби три провідних європейських футбольних країн - Німеччина, Франція і Іспанія - вирішили приєднатися до Англії в бойкоті, це знищило б авторитет і привабливість турніру і зашкодило б популярності Путіна більше будь-яких економічних і дипломатичних санкцій", - сказав він.
"Наша держава не може придумати кращого способу пояснити російському народу сутність Путіна і пояснити, що розсудливі громадяни всього світу думають про це", - цитує Перслоу ua-football.com.
Раніше була інформація, що Британія збирається бойкотувати ЧС-2018.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
3
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій