Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
908 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.03.2018  11:39

Колишній директор Челсі закликав Німеччину, Іспанію та Францію бойкотувати Мундіаль

 

Колишній виконавчий директор Челсі і Ліверпуля Крістіан Перслоу закликав європейські держави об'єднатися для бойкоту ЧС-2018 в Росії.

Про це він заявив у коментарі Daily Mirror.

"Якби три провідних європейських футбольних країн - Німеччина, Франція і Іспанія - вирішили приєднатися до Англії в бойкоті, це знищило б авторитет і привабливість турніру і зашкодило б популярності Путіна більше будь-яких економічних і дипломатичних санкцій", - сказав він.

"Наша держава не може придумати кращого способу пояснити російському народу сутність Путіна і пояснити, що розсудливі громадяни всього світу думають про це", - цитує Перслоу ua-football.com.

Раніше була інформація, що Британія збирається бойкотувати ЧС-2018.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:44
Футбол. Футболістів збірної Росії більше п'яти годин перевіряли на допінг
13:35
Футбол. НСК Олімпійський закриють з 14 квітня для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів
13:09
Баскетбол. Американський легіонер збірної України рятує дівчинку з Галичини
12:55
Футбол. Наставник Тоттенгема свого часу міг очолити Динамо
12:34
Бокс. Ф'юрі хоче побити рекорд, який не вдалося побити Кличку
12:14
Бокс. Суперник Ломаченка готуватиметься до бою в неочікуваному місці
11:58
Футбол. Скаут Динамо допоможе збірній Хорватії перед ЧС-2018
11:39
ЧС-2018. Колишній директор Челсі закликав Німеччину, Іспанію та Францію бойкотувати Мундіаль
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!