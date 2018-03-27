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27.03.2018  11:43

Як чинні чемпіони Європи зіграють у Росії: Фонсека дав прогноз

 У Португалії зібралася чудова команда, вважає Паулу Фонсека/selecaoportugal

Збірна Португалії має показати хороший футбол на чемпіонаті світу-2018, який влітку відбудеться в Росії.

Про це в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявив головний тренер Шахтаря, португальський спеціаліст Паулу Фонсека.

"У Португалії чудово команда, але не варто надавати на неї занадто великий тиск, тому що є і більш явні претенденти на перемогу, які, на мій погляд, зараз виглядають сильніше. Португалія знаходиться на високому рівні, у неї відмінні гравці і тренер", - цитує Фонсека СпортАрена.

Нагадаємо, Португалія потрапила у групу В, де зіграє проти Іспанії, Марокко та Ірану. 

Як відомо, напередодні Португалія поступилася Нідерландам 0:3 у товариському матчі.

Раніше екс-тренер Іспанії Вісенте дель Боске дав оптимістичний прогноз щодо виступу цієї команди на ЧС-2018.





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