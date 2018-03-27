І Роналду не допоміг: як Португалія програла Нідерландам у товариському матчі. ВІДЕО

26 березня збірна Португалї програла Нідерландам у товариському матчі 0:3.

Незважаючи на те, що за чинних чемпіонів Європи грав Криштіану Роналду їм не вдалося нічого протипоставити атакувальним діям суперника у першому таймі. Саме у цей відрізок і було вирішено питання про переможця.

У нідерландців відзначилися Мемфіс Депай, Райан Бабел та Вірджіл ван Дейк.

Пропонуємо подивитися відео голів матчу.

Зазначимо, що у матчі фантастичним сейвом після удару Роналду відзначився голкіпер Нідерландів.

Нагадаємо, у товариському матчі з Єгиптом Роналду феєрично врятував португальців від поразки у доданий арбітром час.

Як повідомлялося, матч із Єгиптом став 900-м у кар'єрі Роналду.