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27.03.2018  10:59

І Роналду не допоміг: як Португалія програла Нідерландам у товариському матчі. ВІДЕО

 

26 березня збірна Португалї програла Нідерландам у товариському матчі 0:3

Незважаючи на те, що за чинних чемпіонів Європи грав Криштіану Роналду їм не вдалося нічого протипоставити атакувальним діям суперника у першому таймі. Саме у цей відрізок і було вирішено питання про переможця. 

У нідерландців відзначилися Мемфіс Депай, Райан Бабел та Вірджіл ван Дейк. 

Пропонуємо подивитися відео голів матчу.

Зазначимо, що у матчі фантастичним сейвом після удару Роналду відзначився голкіпер Нідерландів.

Нагадаємо, у товариському матчі з Єгиптом Роналду феєрично врятував португальців від поразки у доданий арбітром час.

Як повідомлялося, матч із Єгиптом став 900-м у кар'єрі Роналду.





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