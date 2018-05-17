Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 12:32
Більше п'яти тисяч українців купили квитки на матчі ЧС в Росії
5,2 тисячі українців придбали квитки на матчі чемпіонату світу-2018 в Росії.
Про це повідомили в прес-службі ФІФА.
"На даний момент 5,2 тисяч квитків були виділені українським вболівальникам. Як відомо, остання фаза продажу триває", - цитує представників ФІФА football24.ua.
Раніше Петро Порошенко заявив, що Чемпіонат світу в Росії - чистий інструмент пропаганди.
Також була інформація, що в Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
2
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій