Більше п'яти тисяч українців купили квитки на матчі ЧС в Росії

5,2 тисячі українців придбали квитки на матчі чемпіонату світу-2018 в Росії.

Про це повідомили в прес-службі ФІФА.

"На даний момент 5,2 тисяч квитків були виділені українським вболівальникам. Як відомо, остання фаза продажу триває", - цитує представників ФІФА football24.ua.

Раніше Петро Порошенко заявив, що Чемпіонат світу в Росії - чистий інструмент пропаганди.

Також була інформація, що в Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії.