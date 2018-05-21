Визначився склад збірної Аргентини на Мундіаль

Хорхе Сампаолі/AFA

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі визначився із складом на чемпіонат світу-2018.

Так, до заявки аргентинської команди потрапило 23 футболіста, включаючи і Серхіо Агуеро, який поки відновлюється після травми і може не встигнути одужати до початку першості у Росії.

Воротарі: Серхіо Ромеро, Франко Армані, Віллі Кабальєро

Захисники: Габріель Меркадо, Федеріко Фасіо, Ніколас Отаменді, Крістіан Ансальді, Ніколас Тальяфіко, Маркос Рохо

Півзахисники: Евер Банега, Хав'єр Маскарано, Едуардо Сальвіо, Лукас Білья, Анхель Ді Марія, Джіо ло Чельсо, Мануель Лансіні, Максі Меза, Маркос Акунья

Форварди: Ліонель Мессі, Серхіо Агуеро, Гонсало Ігуаїн, Крістіан Павон, Пауло Дибала.

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt — Selección Argentina (@Argentina) 21 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018 не потрапив Сеск Фабрегас.