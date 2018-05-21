Визначився склад збірної Аргентини на Мундіаль
|Хорхе Сампаолі/AFA
Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі визначився із складом на чемпіонат світу-2018.
Так, до заявки аргентинської команди потрапило 23 футболіста, включаючи і Серхіо Агуеро, який поки відновлюється після травми і може не встигнути одужати до початку першості у Росії.
Воротарі: Серхіо Ромеро, Франко Армані, Віллі Кабальєро
Захисники: Габріель Меркадо, Федеріко Фасіо, Ніколас Отаменді, Крістіан Ансальді, Ніколас Тальяфіко, Маркос Рохо
Півзахисники: Евер Банега, Хав'єр Маскарано, Едуардо Сальвіо, Лукас Білья, Анхель Ді Марія, Джіо ло Чельсо, Мануель Лансіні, Максі Меза, Маркос Акунья
Форварди: Ліонель Мессі, Серхіо Агуеро, Гонсало Ігуаїн, Крістіан Павон, Пауло Дибала.
¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt— Selección Argentina (@Argentina) 21 травня 2018 р.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018 не потрапив Сеск Фабрегас.
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