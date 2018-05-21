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21.05.2018  20:19

Визначився склад збірної Аргентини на Мундіаль

 Хорхе Сампаолі/AFA

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі визначився із складом на чемпіонат світу-2018.

Так, до заявки аргентинської команди потрапило 23 футболіста, включаючи і Серхіо Агуеро, який поки відновлюється після травми і може не встигнути одужати до початку першості у Росії.

Воротарі: Серхіо Ромеро, Франко Армані, Віллі Кабальєро

Захисники: Габріель Меркадо, Федеріко Фасіо, Ніколас Отаменді, Крістіан Ансальді, Ніколас Тальяфіко, Маркос Рохо

Півзахисники: Евер Банега, Хав'єр Маскарано, Едуардо Сальвіо, Лукас Білья, Анхель Ді Марія, Джіо ло Чельсо, Мануель Лансіні, Максі Меза, Маркос Акунья

Форварди: Ліонель Мессі, Серхіо Агуеро, Гонсало Ігуаїн, Крістіан Павон, Пауло Дибала.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018 не потрапив Сеск Фабрегас.





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