Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 14:47
Франція не буде бойкотувати ЧС в Росії
Франція не має наміру бойкотувати чемпіонат світу в Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан
"У нас є спільні інтереси з Росією. Це велика країна недалеко від нас, яка може бути нашим партнером. Поїдемо ми на ЧС-2018 чи ні - другорядне питання. Така проблема не стоїть", - цитує міністра
Раніше бойкотувати ЧС-2018 вирішили чиновники Ісландії.
Раніше до бойкоту ЧС-2018 закликав президент України Петро Порошенко.
Також про бойкот ЧС-2018 говорив і міністр іноземних справ України Павло Клімкін.
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