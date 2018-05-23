Франція не буде бойкотувати ЧС в Росії

Франція не має наміру бойкотувати чемпіонат світу в Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

"У нас є спільні інтереси з Росією. Це велика країна недалеко від нас, яка може бути нашим партнером. Поїдемо ми на ЧС-2018 чи ні - другорядне питання. Така проблема не стоїть", - цитує міністра

Раніше бойкотувати ЧС-2018 вирішили чиновники Ісландії.

Раніше до бойкоту ЧС-2018 закликав президент України Петро Порошенко.

Також про бойкот ЧС-2018 говорив і міністр іноземних справ України Павло Клімкін.