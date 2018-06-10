Українське посольство звернулось до Гая Річі щодо його скандального ролика про ЧС-2018
|Гай Річі
Українське посольство у Великобританії через офіційну сторінку в твіттері звернулося до режисера Гая Річі з прохання виправити помилку у ролику до ЧС-2018.
Річі зняв відеоробороту присвячену чемпіонату світу-2018, в якому один з спальних районів Києва Березняки, видається за територію Росії.
Dear Mr @GuyRitchie1968, probably you must have been mislead. We kindly remind you that you were filming in Ukraine, not in Russia. We ♥ our country and are proud that you along with other famous filmmakers choose UA as the shooting location. So we hope you amend this mistake. pic.twitter.com/ie0obAiAlo— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 червня 2018 р.
"Дорогий містер Річі, можливо, вас ввели в оману. Нагадуємо, що ви знімали ролик в Україні, а не в Росії. Ми любимо нашу країну і пишаємося тим, що ви разом з іншими відомими діячами кінематографу вибираєте Україну, як місце для зйомок. Сподіваємося, що ви виправите свою помилку", – йдеться в повідомлені посольства.
Як відомо, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже шість тисяч українців.
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10.06.2018
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