Українське посольство звернулось до Гая Річі щодо його скандального ролика про ЧС-2018

Українське посольство у Великобританії через офіційну сторінку в твіттері звернулося до режисера Гая Річі з прохання виправити помилку у ролику до ЧС-2018.

Річі зняв відеоробороту присвячену чемпіонату світу-2018, в якому один з спальних районів Києва Березняки, видається за територію Росії.

Dear Mr @GuyRitchie1968, probably you must have been mislead. We kindly remind you that you were filming in Ukraine, not in Russia. We ♥ our country and are proud that you along with other famous filmmakers choose UA as the shooting location. So we hope you amend this mistake. pic.twitter.com/ie0obAiAlo