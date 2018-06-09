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09.06.2018  20:55

Квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже шість тисяч українців

 

Щонайменше 6 тисяч українців збираються поїхати до Росії на чемпіонат світу.

Про це провідомила прес-служба ФІФА.

"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тисяч квитків були розподілені для українських уболівальників на цей момент", - цитує повідомлення ФІФА Інтерфакс.

Нагадаємо, що спікер ВР закликав бойкотувати ЧС-2018.

Раніше комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні.





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