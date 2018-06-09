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27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 20:55
Квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже шість тисяч українців
Щонайменше 6 тисяч українців збираються поїхати до Росії на чемпіонат світу.
Про це провідомила прес-служба ФІФА.
"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тисяч квитків були розподілені для українських уболівальників на цей момент", - цитує повідомлення ФІФА Інтерфакс.
Нагадаємо, що спікер ВР закликав бойкотувати ЧС-2018.
Раніше комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні.
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