Квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже шість тисяч українців

Щонайменше 6 тисяч українців збираються поїхати до Росії на чемпіонат світу.

Про це провідомила прес-служба ФІФА.

"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тисяч квитків були розподілені для українських уболівальників на цей момент", - цитує повідомлення ФІФА Інтерфакс.

Нагадаємо, що спікер ВР закликав бойкотувати ЧС-2018.

Раніше комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні.