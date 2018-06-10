Збірна Єгипту тренується без Салаха

Мохамед Салах

У Грозному відбулося відкрите тренування збірної Єгипту.

Головна зірка єгипетської збірної Мохамед Салах, який відновлюється після травми плеча, був відсутній на тренувальному занятті.

У загальній групі займалися 22 гравця, пише "Спорт-Экспресс".

Як відомо, раніше Салах показав, як проходить його відновлення.

Також раніше стало відомо, чи зіграє Салах про збірної Росії на Мундіалі.