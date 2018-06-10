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42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 21:00
Збірна Єгипту тренується без Салаха
|Мохамед Салах
У Грозному відбулося відкрите тренування збірної Єгипту.
Головна зірка єгипетської збірної Мохамед Салах, який відновлюється після травми плеча, був відсутній на тренувальному занятті.
У загальній групі займалися 22 гравця, пише "Спорт-Экспресс".
Як відомо, раніше Салах показав, як проходить його відновлення.
Також раніше стало відомо, чи зіграє Салах про збірної Росії на Мундіалі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій