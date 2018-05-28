Стало відомо, чи зіграє Салах про збірної Росії на Мундіалі

Мохамед Салах швидко відновиться після пошкодження, яке він отримав у фіналі Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом (1:3).

Про це повідомив офіційний Twitter збірної Єгипта.

За інформацією, яку медичний штаб англійського клубу передав колегам з єгипетської команди, діагноз у футболіста не надто серйозний. В Єгипті налаштовані оптимістично з цього приводу, тому Салах не відкріплений від збірної.

Скоріше за все, він встигне відновитися до першого або другого матчу збірної Єгипту у рамках групового турніру у квартеті А.

Нагадаємо, Єгипет зіграє 15 червня проти Уругваю, а вже за 4 дні зустрінеться із господарями турніру росіянами.

Раніше була інформація, що у Салаха розтягнення зв'язок плечового суглобу.

Додамо, що єгипетські ЗМІ влаштували обструкцію іспанцю Серхіо Рамосу, в єдиноборстві з яким травмувався Салах.

Раніше італійський журналіст назвав капітана Реала "сином шлюхи".