Стало відомо, чи зіграє Салах про збірної Росії на Мундіалі
Мохамед Салах швидко відновиться після пошкодження, яке він отримав у фіналі Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом (1:3).
Про це повідомив офіційний Twitter збірної Єгипта.
За інформацією, яку медичний штаб англійського клубу передав колегам з єгипетської команди, діагноз у футболіста не надто серйозний. В Єгипті налаштовані оптимістично з цього приводу, тому Салах не відкріплений від збірної.
Скоріше за все, він встигне відновитися до першого або другого матчу збірної Єгипту у рамках групового турніру у квартеті А.
Нагадаємо, Єгипет зіграє 15 червня проти Уругваю, а вже за 4 дні зустрінеться із господарями турніру росіянами.
Раніше була інформація, що у Салаха розтягнення зв'язок плечового суглобу.
Додамо, що єгипетські ЗМІ влаштували обструкцію іспанцю Серхіо Рамосу, в єдиноборстві з яким травмувався Салах.
Раніше італійський журналіст назвав капітана Реала "сином шлюхи".
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