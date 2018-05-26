Реал - Ліверпуль: Салах травмувався і залишив поле у першому таймі. ФОТО

Ліверпуль зазнав серйозної втрати у середині першого тайму фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18 проти Реала у Києві.

На 31-й хвилині гри вінгера Мохамеда Салаха замінив Адам Лалана. Єгиптянин травмував ключицю у єдиноборстві з захисником Реала Серхіо Рамосом і не зміг продовжити гру.

Салах залишав поле із сльозами на очах.

Цікаво, що буквально за 5 хвилин у Реала травмувався ключовий гравець - правий захисник Дані Карвахаль. Його замінив Начо.

Нагадаємо, раніше у мережі показали фото НСК Олімпійський, де відбувається фінальний поєдинок.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео прибуття Ліверпуля на стадіон у Києві.

Також стало відомо, які футболісти вийдуть на поле стадіону з перших секунд поєдинку.