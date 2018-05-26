Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
132 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 22:21
Реал - Ліверпуль: Салах травмувався і залишив поле у першому таймі. ФОТО
Ліверпуль зазнав серйозної втрати у середині першого тайму фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18 проти Реала у Києві.
На 31-й хвилині гри вінгера Мохамеда Салаха замінив Адам Лалана. Єгиптянин травмував ключицю у єдиноборстві з захисником Реала Серхіо Рамосом і не зміг продовжити гру.
Салах залишав поле із сльозами на очах.
Цікаво, що буквально за 5 хвилин у Реала травмувався ключовий гравець - правий захисник Дані Карвахаль. Його замінив Начо.
Нагадаємо, раніше у мережі показали фото НСК Олімпійський, де відбувається фінальний поєдинок.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео прибуття Ліверпуля на стадіон у Києві.
Також стало відомо, які футболісти вийдуть на поле стадіону з перших секунд поєдинку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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