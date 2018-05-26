Фінал Ліги чемпіонів у Києві: у мережі з'явилося вражаюче фото з НСК Олімпійський

У мережі показали, як виглядає НСК Олімпійський за півгодини до стартового свистка фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18 між Реалом та Ліверпулем.

Фото з-за воріт з боку Бесарабки з'явилося на офіційному Twitter Ліги чемпіонів УЄФА.

На світлині видно, що трибуни стадіону заповнено майже на 100 відсотків, незважаючи, що до початку матчу залишилося ще чимало часу.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео прибуття Ліверпуля на стадіон у Києві.

Також стало відомо, які футболісти вийдуть на поле стадіону з перших секунд поєдинку.