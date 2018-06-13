Коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини

Роман Кадемін

Український телеведучий Роман Кадемін, який коментуватиме чемпіонат світу-2018 на Інтері, на період активної роботи вирішив жити окремо від сім'ї.

Про це повідомляє сайт Інтера.

"У нас всього два тижні на підготовку, щоб переглянути сотні відео, опрацювати знайдену інформацію і вибрати з неї те, що може бути цікаво нашим телеглядачам", - сказав медійник.

"Сім'я вже забула, який я маю вигляд, тому що з перших же днів покупки Inter Media Group телеправ на показ чемпіонату я заглибився в підготовчий процес!" - пояснив Кадемін.

"А щоб ніхто нікого не відволікав і не заважав, ми з дружиною і сином вирішили в цей час пожити окремо", - зізнався коментатор.

Нагадаємо, що Інтер відправить журналістів до Росії на чемпіонат світу.

Раніше Інтер оприлюднив розклад трансляцій чемпіонату світу.