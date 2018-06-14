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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 16:52
Стало відомо, чи зможе Салах зіграти проти Уругваю
|Мохамед Салах
Нападник збірної Єгипта Мохамед Салах змое взяти участь у першому матчі чемпіонату світу проти Уругваю.
Про це повідомив головний тренер єгиптян Ектор Купер.
За його словами, зірка Ліверпуля готовий майже на 100%, повідомляє ESPN.
Нагадаємо, що напередодні Салах почав тренуватися в основній групі.
Раніше стало відомо, що Салах зможе зіграти проти збірної Росії.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій