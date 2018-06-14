Стало відомо, чи зможе Салах зіграти проти Уругваю

Мохамед Салах

Нападник збірної Єгипта Мохамед Салах змое взяти участь у першому матчі чемпіонату світу проти Уругваю.

Про це повідомив головний тренер єгиптян Ектор Купер.

За його словами, зірка Ліверпуля готовий майже на 100%, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, що напередодні Салах почав тренуватися в основній групі.

Раніше стало відомо, що Салах зможе зіграти проти збірної Росії.