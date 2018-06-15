Гра Роналду вразила навіть наставника іспанської збірної

Фернандо Йерро

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Йерро вважає, що гфорвард збірної Португалії Роналду здатний забивати 3 м'ячі за матч.

Про це повідомив сам коач в ефірі Telecinco.

"Коли у суперника є такий гравець, як Кріштіану, який здатний на подібне ... Але я дуже задоволений командою. Ми зробили важливий крок, коли відігралися", - говорить Йерро.

"Команда билася і не переставала вірити в себе не дивлячись на все, що відбувалося. Дієго був дуже хороший, як і вся команда в цілому. Я всім задоволений", - цитує тренера Tribuna.

Як відомо, матч між збірними Португалії та Іспанії закінчився результативною нічиєю.

До цього повідомлялося, що Йерро змінив Лопетегі на посту іспанської збірної за дні до початку ЧС-2018.