Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 23:55
Гра Роналду вразила навіть наставника іспанської збірної
|Фернандо Йерро
Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Йерро вважає, що гфорвард збірної Португалії Роналду здатний забивати 3 м'ячі за матч.
Про це повідомив сам коач в ефірі Telecinco.
"Коли у суперника є такий гравець, як Кріштіану, який здатний на подібне ... Але я дуже задоволений командою. Ми зробили важливий крок, коли відігралися", - говорить Йерро.
"Команда билася і не переставала вірити в себе не дивлячись на все, що відбувалося. Дієго був дуже хороший, як і вся команда в цілому. Я всім задоволений", - цитує тренера Tribuna.
Як відомо, матч між збірними Португалії та Іспанії закінчився результативною нічиєю.
До цього повідомлялося, що Йерро змінив Лопетегі на посту іспанської збірної за дні до початку ЧС-2018.
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