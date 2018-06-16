Франція - Австралія: де дивитися матч ЧС-2018

16 червня у рамках турніру у групі С на чемпіонаті світу зустрінуться збірні Франції та Австралії.

Гра відбудеться о 13:00 на стадіоні Казань-Арена.

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.