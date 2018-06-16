Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
467 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.06.2018  07:30

Франція - Австралія: де дивитися матч ЧС-2018

 

16 червня у рамках турніру у групі С на чемпіонаті світу зустрінуться збірні Франції та Австралії

Гра відбудеться о 13:00 на стадіоні Казань-Арена. 

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер. 

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.





Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
08:41
ЧС-2018. Аргентина - Ісландія: де дивитися матч ЧС-2018
08:20
ЧС-2018. Роналду перевершив Мессі за важливим показником на ЧС
07:59
ЧС-2018. Німеччина - Мексика: анонс матчу ЧС-2018
07:30
ЧС-2018. Франція - Австралія: де дивитися матч ЧС-2018
00:30
ЧС-2018. Роналду повторив унікальне досягнення легендарного Пушкаша
00:16
ЧС-2018. Португалія та Іспанія забили 6 голів у матчі ЧС-2018: реінкарнація Роналду у збірній. ВІДЕО
15.06.2018
23:55
ЧС-2018. Гра Роналду вразила навіть наставника іспанської збірної
23:35
Футбол. Бразильский новачок Шахтаря вирушив в Україну. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.06.2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!