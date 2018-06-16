Аргентина - Ісландія: де дивитися матч ЧС-2018

16 червня відбудеться перший матч у групі D на чемпіонаті світу-2018 між збірними Аргентини та Ісландії.

Гра розпочнеться о 16:00 на стадіоні Спартак у Москві.

Зазначимо, що цей поєдинок стане історичним для ісландців, адже вони ще ніколи не брали участь у Мундіалях.

Гру можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також у рамках турніру у групі D Хорватія зіграє з Нігерією.