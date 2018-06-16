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12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 08:41
Аргентина - Ісландія: де дивитися матч ЧС-2018
16 червня відбудеться перший матч у групі D на чемпіонаті світу-2018 між збірними Аргентини та Ісландії.
Гра розпочнеться о 16:00 на стадіоні Спартак у Москві.
Зазначимо, що цей поєдинок стане історичним для ісландців, адже вони ще ніколи не брали участь у Мундіалях.
Гру можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Також у рамках турніру у групі D Хорватія зіграє з Нігерією.
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